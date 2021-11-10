Симферополь, 10 ноября 2021, 18:10 — REGNUM Бывший депутат Ялтинского городского совета депутатов Юрия Ломенко исключен из партии «Единая Россия», о решении сообщили 10 ноября в крымском отделении ЕР.
Решение об исключении Ломенко из партии принято в связи с его задержанием «по подозрению в государственной измене в пользу Службы безопасности Украины и возбуждением уголовного дела в отношении него».
Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 ноября ФСБ России сообщила о задержании в Ялте гражданина России по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Позже стало известно, что подозреваемый — бывший мэр Симеиза и бывший депутат Ялтинского горсовета Юрий Ломенко. В настоящее время он отправлен в СИЗО.
Читайте ранее в этом сюжете: Обнародовано видео задержания в Крыму украинского шпиона