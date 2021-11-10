Симферополь, , 18:10 — REGNUM Бывший депутат Ялтинского городского совета депутатов Юрия Ломенко исключен из партии «Единая Россия», о решении сообщили 10 ноября в крымском отделении ЕР.

Кругом шпионы Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение об исключении Ломенко из партии принято в связи с его задержанием «по подозрению в государственной измене в пользу Службы безопасности Украины и возбуждением уголовного дела в отношении него».

«Украина по сути продолжает войну против Крыма. В этих обстоятельствах для любого крымчанина идти на сотрудничество с СБУ и другими украинскими подрывными структурами не только противозаконно, но и в моральном плане подло. Подыгрывать тем, кто всячески пытается нанести вред твоему дому, близким тебе людям — это предательство. В деле Юрия Ломенко, которому предъявляется очень серьёзное обвинение, должны разобраться компетентные органы. Точку в нём поставит суд. Из партии он исключен», — заявил председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 ноября ФСБ России сообщила о задержании в Ялте гражданина России по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Позже стало известно, что подозреваемый — бывший мэр Симеиза и бывший депутат Ялтинского горсовета Юрий Ломенко. В настоящее время он отправлен в СИЗО.

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