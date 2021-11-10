Токио, , 18:07 — REGNUM В ближайшее время компания Square Enix может представить проект, связанный с игрой Final Fantasy IX. Об этом 10 ноября сообщает портал Wccftech.

Логотип компании Square Enix Компания Square Enix ©

Геймдизайнер Кадзухико Аоки намекнул на это в публикации в блоге PlayStation. «Если вы впервые играете в Final Fantasy IX на PlayStation Now и находите это увлекательным, то я буду рад, если вы присоединитесь к нам и продолжите создавать Final Fantasy IX в будущем», — написал Аоки.

Издание отметило, что перевод его слов с японского на английский оставляет желать лучшего, однако, похоже, что Square Enix действительно работает над чем-то, что связано с игрой, которая вышла более 21 года назад. Автор статьи предположил, что компания может разрабатывать её ремейк.

Напомним, релиз Final Fantasy IX состоялся 7 июля 2000 года на консоли PlayStation. В 2016 году игра была выпущена на ПК и мобильных платформах, в 2017 — на PlayStation 4, в 2019 — на Xbox One и Nintendo Switch.

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