Нижний Новгород, , 18:07 — REGNUM Правительство Нижегородской области вводит новые стимулирующие выплаты для медицинских работников, занимающихся вакцинацией граждан от коронавирусной инфекции.

Вакцинация Kraszdrav.ru

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Работающие в государственных и муниципальных организациях здравоохранения медики смогут получить по 200 рублей за каждого жителя региона, привитого от коронавируса в период с 27 августа по 31 декабря 2021 года.

Деньги на эти цели выделят из областного бюджета.

Отмечается, что эти выплаты должны учитываться в расчете среднего дневного заработка для оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска медработникам организаций, подведомственных Нижегородскому минздраву.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Нижегородской области выявили 781 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время активными носителями COVID-19 являются 15 531 человек. Также стало известно о том, что за минувшие сутки от коронавируса умерли 40 нижегородцев.

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