Рига, , 18:06 — REGNUM В Латвии 16 200 человек добровольно отказались от доступа к азартным играм и внесли свои фамилии в так называемый Регистр игроманов. Об этом сообщило Латвийское радио.

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За два года, прошедшие с момента начала работы регистра, в него включено 22 872 человека, из которых срок действия 6 642 истек.

Большинство или 96% лиц составляют мужчины, из них 61% — в возрастной группе от 20 до 36 лет. Внесение в регистр добровольное, по желанию игромана. Минимальный срок запрета составляет 12 месяцев.

Исследование, опубликованное Министерством здравоохранения Латвии в 2019 году, показало, что 79 000 латвийцев имеют предрасположенность к азартным играм.