Нью-Дели, 10 ноября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. США и их сателлиты продолжают работать на дальнейшее ухудшение ситуации в Афганистане, заявил 10 ноября журналистам секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход. Армия США. Афганистан

С таким заявлением он выступил в столице Индии Нью-Дели.

Патрушев отметил, что Вашингтон способствует деградации ситуации путем экономической изоляции Афганистана.

«США и их союзники вместо признания ответственности за развал афганской экономики и социальной сферы продолжают способствовать дальнейшей деградации ситуации путем экономической изоляции Афганистана», — сказал секретарь Совбеза России .

При этом он указал, что Афганистан находится на грани гуманитарного кризиса.

«Не первый год продолжается засуха, цены на продовольствие растут, голодает уже более 18 миллионов человек», — пояснил Патрушев.

Напомним, 9 ноября в Нью-Дели прошел «Делийский диалог по региональной безопасности в Афганистане» на уровне советников глав государств по национальной безопасности. В нём участвовали представители Индии, России, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.