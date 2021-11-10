Ярославль, 10 ноября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В Ярославле в очередной раз поступили жалобы на плохое качество дороги во Фрунзенском районе на улице Ударная, которая ведёт к клинической больнице №2. Со своей проверкой на месте побывала депутат Ярославской областной думы от фракции КПРФ Елена Кузнецова. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Улица Ударная в Ярославле

Ранее ИА REGNUM уже сообщало о неудовлетворительном состоянии дороги и жалобах пациентов. В июле отремонтировать дорогу мэрию города обязал суд по иску прокурора. На исполнение решения суда было отведено три месяца. Но воз и ныне там — констатировала депутат.

«Ямы огромные. Машины скорой помощи едут переваливаясь с боку на бок. Представляете, что в этот момент происходит внутри? По такой дороге можно и не довезти», — сообщила депутат.

Улица Ударная в Ярославле

Кузнецова написала, что фракция КПРФ вносила поправку в бюджет области этого года, чтобы отремонтировать дороги к социальным объектам. Но поправка не прошла.

«Считаю острой необходимостью приведение в порядок дорог к больницам, школам, детским садам и другим социальным учреждениям. Во многих случаях ситуация уже критичная. И если не позаботиться об этом сейчас, дальше будет только хуже. Безопасность превыше всего, об этом не стоит забывать и откладывать решение проблемы в долгий ящик», — написала Кузнецова.

Что же касается улицы Ударная, то решение суда по ней уже поступило к судебным приставам. Исполнить его зимой будет явно непросто.