Можно и не довезти: в Ярославле скорая помощь еле проезжает к больнице
Ярославль, 10 ноября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В Ярославле в очередной раз поступили жалобы на плохое качество дороги во Фрунзенском районе на улице Ударная, которая ведёт к клинической больнице №2. Со своей проверкой на месте побывала депутат Ярославской областной думы от фракции КПРФ Елена Кузнецова. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
Ранее ИА REGNUM уже сообщало о неудовлетворительном состоянии дороги и жалобах пациентов. В июле отремонтировать дорогу мэрию города обязал суд по иску прокурора. На исполнение решения суда было отведено три месяца. Но воз и ныне там — констатировала депутат.
Кузнецова написала, что фракция КПРФ вносила поправку в бюджет области этого года, чтобы отремонтировать дороги к социальным объектам. Но поправка не прошла.
Что же касается улицы Ударная, то решение суда по ней уже поступило к судебным приставам. Исполнить его зимой будет явно непросто.