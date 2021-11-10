Нарьян-Мар, , 17:59 — REGNUM В поселке Искателей Ненецкого автономного округа обнаружены канистры с плавиковой кислотой. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

Поселок Искателей, НАО Https://vk.com/juri_bezdudnyi

«Поручил организовать проверку по факту обнаружения в посёлке Искателей плавиковой кислоты. Опасное вещество находилось в открытом доступе. Объём нешуточный — 500 литров. Сейчас вся кислота перевезена в закрытый склад и будет вывезена из округа по зимнику для утилизации», — написал глава региона.

По даному факту проводится проверка.

«Нам необходимо разобраться и найти виновных. Они должны понести ответственность. Поэтому все материалы будут переданы в правоохранительные органы», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, cибирская нефтекомпания заплатит треть миллиарда за загрязнение Ангары.