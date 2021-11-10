В НАО начали проверку по факту обнаружения канистр с кислотой
Нарьян-Мар, 10 ноября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В поселке Искателей Ненецкого автономного округа обнаружены канистры с плавиковой кислотой. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.
«Поручил организовать проверку по факту обнаружения в посёлке Искателей плавиковой кислоты. Опасное вещество находилось в открытом доступе. Объём нешуточный — 500 литров. Сейчас вся кислота перевезена в закрытый склад и будет вывезена из округа по зимнику для утилизации», — написал глава региона.
По даному факту проводится проверка.
«Нам необходимо разобраться и найти виновных. Они должны понести ответственность. Поэтому все материалы будут переданы в правоохранительные органы», — добавил губернатор.
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