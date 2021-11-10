Подгорица, , 17:59 — REGNUM По данным черногорского статистического ведомства Monstat, индекс оборота в сфере услуг в третьем квартале этого года выше на 35,9 процента по сравнению со вторым, или на 55,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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Индекс оборота услуг в секторе оптовой и розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами и оптовой торговли в третьем квартале текущего года выше на 21,6 процента по сравнению со вторым, или на 41,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Индекс оборота услуг в секторе транспорта и хранения в третьем квартале этого года выше на 36,7 процента по сравнению со вторым и на 54,6 процента по сравнению с третьим кварталом прошлого года», — говорится в сообщении.

Индекс оборота услуг в секторе услуг по размещению и питанию в третьем квартале этого года выше на 186,1 процента по отношению ко второму, то есть на 206,9 процента по отношению к аналогичному кварталу прошлого года.