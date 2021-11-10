Бишкек, 10 ноября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Российско-Киргизский фонд развития намерен вложить инвестиции в два проекта по улучшению экологической ситуации в Киргизии. Об этом заявил председатель РКФР Артём Новиков на заседании деловой миссии российских компаний сегодня, 10 ноября.

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По его словам, один из них предусматривает внедрение системы геотермального отопления и поэтапный перевод на него столичных жилых массивов.

«Это поможет избавить горожан от необходимости топить свои дома углем, и решит проблему смога в Бишкеке. А стоимость такого отопления не будет превышать затраты на уголь», — подчеркнул глава фонда.

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А второй проект, как отмечает Новиков, касается перевода машин на газ вместо обычного автомобильного топлива.

«Его реализация не только позитивно скажется на экологии, но и снизит затраты автовладельцев на бензин, цены на который значительно выросли», — резюмировал председатель Российско-Киргизского фонда.

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