Москва, , 17:57 — REGNUM 10 ноября юниорская сборная России U19 по футболу в матче первого тура отборочного турнира к Чемпионату Европы U19 одержала минимальную победу над сборной Греции U19 со счетом 1:0. Единственный мяч на 70-й минуте встречи забил 18-летний российский нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев после передачи Артема Соколова. Об этом сообщил корреспондент

Стартовые составы команд:

Россия U19: Тороп, Шайхтдинов, Шитов, Мелехин, Лайкин (Ким, 85'), Соколов, Шитов (Гладышев, 46'), Ефремов, Лангович, Михайлов, Пиняев (Багринцев, 68').

Греция U19: Ботис, Куциас (Лиатсос, 76'), Пилиос (Китсос, 66'), Христопулос, Калогеропулос, Кулеракис, Крипаракос (Христопулос, 66'), Кутентакис (Кастанарас, 77'), Цзавидас (Караманис, 57'), Гогувитис, Нтой.

Сборная России U19, одержав победу и набрав три очка, заняла второе место в турнирной таблице группы 2. На первом месте с тем же количеством очков расположилась сборная Германии U19.