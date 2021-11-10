Таллин, , 17:54 — REGNUM Департамент здоровья Эстонии разослал больницам подробные инструкции по сортировке пациентов (триаж) в условиях коронавирусной эпидемии и переполненности медучреждений. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa.ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Meta.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нам обещают, что все будет в рамках врачебной этики и действующего законодательства. Все это вызывает много вопросов», — считает публицист.

Так, согласно Конституции, каждый житель Эстонии имеет право на жизнь. Отказ в госпитализации может поставить под угрозу жизнь пациента, поскольку лишает его постоянного наблюдения со стороны врача, убежден Чаплыгин.

«По поводу врачебной этики тоже имеются вопросы. По идее, врач не может отказать в помощи никому, вне зависимости от диагноза и тяжести заболевания. В этом отношении разделение пациентов на более и менее перспективных выглядит весьма сомнительно: врач все же не Господь Бог», — написал известный эстонский журналист.

Он добавил, что необходимые средства на увеличение койко-мест, открытие новых ковид-отделений и поиск врачей и специалистов в Эстонии имеются: «Достаточно посмотреть на раздутые военные расходы и затраты на административный аппарат. Однако при необходимости можно взять и кредит — речь, как-никак, идет о здоровье народа. Кроме того, инвестиции в здравоохранение в любом случае полезны для страны».

По словам Чаплыгина, именно это может стать реальной альтернативой сортировке пациентов, которая, считает он, при всех сопутствующих обстоятельствах весьма напоминает медицинский фашизм.

«Здоровье народа — вопрос государственной безопасности, более важный, чем новое вооружение или сытая жизнь десятков тысяч чиновников», — завершил свои размышления Александр Чаплыгин.