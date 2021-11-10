Ташкент, 10 ноября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Высланная властями Узбекистана из республики польская журналистка Агнешка Пикулицка прилетела на родину, в Польшу, сообщает 10 ноября Podrobno.uz.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Польши

«Спасибо всем за ваши сообщения и поддержку, это очень много значит. Я сейчас в Польше в целости и сохранности, но мне потребуется время, чтобы справиться с психологической травмой», — написала Пикулицка в Twitter.

Она отметила, что «всегда знала, что Узбекистан — трудная страна для работы». «Но то, что случилось со мной, напоминает худшие дни эпохи Каримова», — написала журналистка.

Накануне Пикулицка сказала корреспонденту ИА REGNUM, что намерена оспорить решение властей о запрете на въезд в Узбекистан.