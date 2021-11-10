WhoScored опубликовал символическую сборную 11-го тура АПЛ
Лондон, 10 ноября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Авторитетный портал WhoScored после завершения 11-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 опубликовал символическую сборную лучших игроков уикенда. Самую высокую оценку получил 21-летний полузащитник «Кристал Пэлас» и молодежной сборной Англии U21 Конор Галлахер (8.6).
Символическая сборная одиннадцатого тура АПЛ 2021/22:
Голкипер: Тим Крул («Норвич Сити», 7.6)
Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити», 8.3), Итан Пиннок («Брентфорд», 7.8), Бен Уайт («Арснал», 8.2), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», 7.8)
Полузащитники: Шейху Куяте («Кристал Пэлас», 8.0), Конор Галлахер («Кристал Пэлас», 8.6), Эмиль Смит-Роу («Арсенал», 7.7), Бернарду Силва («Манчестер Сити», 7.9)
Нападающие: Рафинья («Лидс Юнайтед», 7.7), Адам Армстронг («Саутгемптон», 7.9)
Результаты 11-го тура АПЛ:
«Саутгемптон» 1:0 «Астон Вилла»
«Манчестер Юнайтед» 0:2 «Манчестер Сити»
«Брентфорд» 1:2 «Норвич Сити»
«Челси» 1:1 «Бернли»
«Кристал Пэлас» 2:0 «Вулверхэмптон»
«Брайтон» 1:1 «Ньюкасл»
«Арсенал» 1:0 «Уотфорд»
«Эвертон» 0:0 «Тоттенхэм»
«Лидс Юнайтед» 1:1 «Лестер Сити»
«Вест Хэм» 3:2 «Ливерпуль»