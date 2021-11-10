Ново-Огарево, Московская область, 10 ноября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. В новой российской государственной программе вооружений приоритетами должны стать гиперзвуковое оружие, вооружение на новых физических принципах, искусственный интеллект и робототехника, заявил 10 ноября президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК).

geralt Искусственный интеллект

Также была отмечена необходимость развития систем разведки, навигации и связи.

«Очевидно, что при разработке новой госпрограммы вооружений нам важно тщательно учитывать все основные мировые тенденции в развитии военной техники. Прежде всего, это внедрение передовых информационных, биокогнитивных технологий, это акцент на продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах, новейшие системы разведки, навигации, связи и управления», — сказал Владимир Путин на заседании ВПК, проходящей в режиме видеоконференции.

Кроме того, глава государства указал на необходимость повышения функциональности и боевой устойчивости военной техники.

«Это те направления, которые в решающей степени будут определять перспективный облик и боевой потенциал наших вооруженных сил», — заявил президент России.