Архангельск, 10 ноября 2021, 17:47 — REGNUM Мультфильм «Поморское счастье в делах», созданный командой из Архангельска, получил диплом международного кинофестиваля «Свидание с Россией. Территория народного единства». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Архангельска.
Анимационный проект был реализован на средства областного гранта в размере 500 000 рублей (из которых 360 тыс. рублей было израсходовано на изготовление фильма) и на средства городского бюджета в размере 300 000 рублей. Также был объявлен дополнительный сбор средств на краудфандинговой платформе, в результате которого удалось привлечь еще 410 тыс. рублей на реализацию фильма.
Планируется, что в дальнейшем фильм будет демонстрироваться в том числе в рамках туристских программ.
Как сообщало ИА REGNUM, анимационные студии Москвы получат грантовую поддержку.