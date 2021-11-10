Архангельск, 10 ноября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Мультфильм «Поморское счастье в делах», созданный командой из Архангельска, получил диплом международного кинофестиваля «Свидание с Россией. Территория народного единства». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Архангельска.

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Анимационный проект был реализован на средства областного гранта в размере 500 000 рублей (из которых 360 тыс. рублей было израсходовано на изготовление фильма) и на средства городского бюджета в размере 300 000 рублей. Также был объявлен дополнительный сбор средств на краудфандинговой платформе, в результате которого удалось привлечь еще 410 тыс. рублей на реализацию фильма.

«Поморское счастье в делах» — эксклюзивный, поучительный, но не назидательный мультфильм в духе известных северных сказок Степана Писахова и Бориса Шергина, передающий зрителям особую атмосферу Архангельска прошлых веков — первого порта России», — рассказала Архангельского городского культурного центра Ольга Абакшина.

Планируется, что в дальнейшем фильм будет демонстрироваться в том числе в рамках туристских программ.

Как сообщало ИА REGNUM, анимационные студии Москвы получат грантовую поддержку.