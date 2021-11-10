Подгорица, , 17:47 — REGNUM В Черногории за последние сутки от ковида умерли 12 человек, а всего было зарегистрировано 584 новых положительных случая заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения Черногории (IJZCG).

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Самому молодому умершему пациенту было 23 года, самому старшему — 87 лет.

Всего в стране насчитывается 5 668 активных случаев заболевания.

С начала пандемии ковидом в Черногории переболели 150 131 человек.