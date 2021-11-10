Рига, , 17:43 — REGNUM

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

С 15 ноября нынешнего года и до окончания чрезвычайного положения 11 января 2022 года без предъявления клиентами ковид-сертификатов продолжат работать только магазины товаров первой необходимости. Об этом говорится в специальном разъяснении правительства страны.

Покупателям без ковид-сертификатов будут доступны магазины с площадью общедоступных помещений не более 1 500 квадратных метров, если имеется отдельный вход, торгующие продуктами питания, медицинскими товарами, оптикой, кормами для животных, гигиеническими товарами, а также места торговли прессой.

В этих местах торговли, за исключением аптек, должно быть установлено такое максимальное количество посетителей, чтобы обеспечить не менее 25 квадратных метров площади общедоступных помещений на одного посетителя. В аптеках, где проводится вакцинация от коронавируса и выдаются сертификаты о тестировании, на одного посетителя должно быть обеспечено не менее 15 квадратных метров площади общедоступных помещений.

В эпидемиологически небезопасном, «красном» режиме будут работать автозаправочные станции, билетные кассы на автовокзалах и железнодорожных вокзалах, где продаются билеты только на внутренние маршруты, а также рынки под открытым небом и места уличной торговли, при этом торговцы и покупатели должны находиться в масках.

В магазинах, работающих в «зеленом» режиме — только после предъявления ковид-сертификата, на каждого покупателя должно быть обеспечено не менее 15 квадратных метров площади общедоступных помещений.

Места торговли и оказания услуг смогут работать с 6:00 до 21:00, за исключением магазинов товаров первой необходимости, которые могут работать без ограничения по времени.

В выходные и праздничные дни не смогут работать торговые центры, площадь которых превышает 1 500 квадратных метров, где, помимо магазинов товаров первой необходимости, имеется по крайней мере пять мест торговли. В то же время в выходные и праздничные дни в торговых центрах допускается работа магазинов и мест оказания услуг с отдельным входом.