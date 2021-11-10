Екатеринбург, 10 ноября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В проекте нового свода правил русской орфографии речь идёт не о реформе, а о некоторой коррекции. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА REGNUM доктор филологических наук, доцент факультета журналистики Уральского федерального университета Валерий Амиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

«Смысл — легитимизировать новшества, появившиеся в языке за последние десятилетия. Наверное, есть и некоторая политическая составляющая — Россия новая, а стандарты действуют старые. Надо хоть как-то проявить активность, показать, что тенденции развития языка заметны и учитываются. Вместе с тем, видимо, нужно ждать какую-то полноценную, более глубокую реформу. Но позже. Сейчас для этого нет нужных условий, потому что реформа языка должна проходить в обстановке стабильности», — сказал эксперт.

«Кроме того, у меня как преподавателя факультета журналистики есть опасения, что любое реформирование ещё больше усложнит освоение русского языка студентами. А в этой сфере и так ничего особенно хорошего — почитайте, каким языком написаны газетные тексты. Но это уже совсем другая тема…» — заключил Валерий Амиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в России разработан проект постановления правительства о новых правилах русского языка. Его подготовило Минпросвещения РФ. В документе говорится, что новая редакция свода правил должна устранить фрагментарность правил 1956 года, в которых были даны только правила, отражающие, по мнению их составителей, те или иные трудности в написании.

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