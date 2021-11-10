Бишкек, , 17:41 — REGNUM Представители аппарата военного атташе России и Россотрудничества передали медицинское оборудование, оргтехнику и материальную помощь ветеранским организациям Киргизии. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке сегодня, 10 ноября.

Флаг Киргизии

Помощь предназначается ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам Ленинграда и узникам концлагерей, проживающим в республике.

Также руководитель представительства Россотрудничества в Киргизии Виктор Нефёдов и старший помощник атташе по вопросам обороны Дмитрий Колобонов вручили медаль «За активную военно-патриотическую работу» заместителю председателя Киргизского общества блокадников Марату Кутанову.

Напомним, что по официальным данным, сейчас на территории Киргизии проживают 146 ветеранов Великой Отечественной войны.

Отметим, что во время Великой Отечественной войны на фронт отправились около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из которых почти 100 тысяч погибли.

Более 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями. Из них 34 стали кавалерами Орденов Славы всех трех степеней и еще 72 удостоились звания Героя Советского Союза.