Вашингтон, , 17:39 — REGNUM В онлайн-игру Apex Legends добавили новые скины (образы) персонажей с новой одеждой в стиле стритстайл. Об этом 10 ноября сообщает портал PCGamesN.

Компьютерная игра Apex Legends

В рамках этого ивента (внутриигровое событие) студия Respawn Entertainment объединилась с компанией Merket. Геймеры могут приобрести скины Ringside Wraith, Night Crawler Mirage, Sundown Desperado Bloodhound и Mic Check Lifeline до 23 ноября 2021 года. Стоимость каждого скина составляет 1800 монет Apex, разработчики также предложили приобрести наборы со скидкой.

https://twitter.com/PlayApex/status/1458137228421447680

Напомним, новый сезон «Побег» начался в Apex Legends 2 ноября 2021 года. В его рамках в онлайн-игру добавили девушку-андроида Эш из Titanfall 2.

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