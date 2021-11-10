Бишкек, 10 ноября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Министерство труда и соцразвития Киргизии уволило 11 председателей медико-социальных экспертных комиссий по инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба трудового ведомства сегодня, 10 ноября.

Mr. Theklan Киргизия

Своё решение чиновники объясняют многочисленными жалобами на наличие коррупционных схем, грубое отношение сотрудников, волокиту и бюрократию в этих экспертных комиссиях.

«Проблемы накапливались годами, граждане не могли своевременно и справедливо получить инвалидность», — констатируют в министерстве.

ИА REGNUM напоминает, что по данным министерства труда и социального развития, в Киргизии в настоящее время проживают около 198 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Из них более 32 тысяч — дети и подростки в возрасте до 18 лет.