Афины , 10 ноября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Ситуация в Ливии является особенно сложной, заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис на пресс-конференции в Афинах 9 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Отвечая на вопрос журналиста о том, чего он ждет от конференции по Ливии, которая состоится в Париже 12 ноября, Мицотакис напомнил, что Греция фактически впервые участвует на уровне главы государства или правительства в Международной конференции по Ливии. «Я считаю неправильным, что мы не участвовали в предыдущих встречах, учитывая тот факт, что мы являемся ближайшим соседом Ливии. Страна, которая — по сути, вместе с Мальтой и Италией — граничит, имеет морскую границу с Ливией. Поэтому мы жизненно заинтересованы и заинтересованы в стабилизации этой страны на всех уровнях. Мы открыли посольство и консульство в Триполи и Бенгази. Мы хотим, чтобы Ливия могла смотреть в лицо своему собственному будущему без вмешательства третьих сторон, без присутствия иностранных войск, без присутствия иностранных наемников», — сказал Мицотакис.

Он подтвердил, что ситуация непростая. По поводу грядущей встречи в Париже не должно быть завышенных ожиданий. Однако очень важно, чтобы страны-члены Евросоюза говорили единым голосом и избегали различия в подходах, которые, по мнению Мицотакиса, в прошлом мешали отношениям Европы с Ливией.