Ново-Огарево, Московская область, 10 ноября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Российский гособоронзаказ в 2020 году был выполнен на 96,2%, заявил 10 ноября президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК).

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Президент отметил, что такая высокая планка исполнения госзаказа держится предприятиями российского ВПК уже пять лет, невзирая на сложности, вызванные коронавирусом.

«Отмечу, что в 2020 году, в сложном году, не простом, гособоронзаказ был исполнен на 96,2%. Причем столь высокая планка держится уже более пяти лет», — сказал Владимир Путин.