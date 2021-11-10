Ташкент, 10 ноября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Экипаж самолета Diamond DA42 MNG киргизской авиакомпании Sky KG Airlines накануне, 9 ноября, доложил об обледенении правого двигателя и запросил посадку в международном аэропорту «Ташкент» имени Ислама Каримова, сообщает 10 ноября Телеграмм-канал AviaSpotter.

(сс) Александр Маркин Идет на посадку

Сообщается, что самолет совершал рейс Термез — Наманган. «По сигналу к рулежной дорожке была тотчас вызвана бригада пожарных, самолет успешно произвел посадку в аэропорту на полосу 08L», — говорится в сообщении.

Во время руления пожарными специалистами службы СПАСОП (Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов) было обнаружено возгорание в районе левой стойки шасси, на которое оперативно отреагировала команда спасателей, быстро потушив, а затем охладив стойки шасси.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям команды диспетчеров и службы СПАСОП международного аэропорта «Ташкент» инцидент был быстро устранён, пострадавших не было», — сообщает канал.