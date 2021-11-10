Вологда, 10 ноября 2021, 17:36 — REGNUM В Вологодской области могу ввести локдаун из-за медленного темпа иммунизации населения от коронавирусной инфекции. Об этом в ходе заседания оперштаба заявил губернатор региона Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.
В настоящее время Вологодская область занимает 65 место среди субъектов РФ по ковид-вакцинации.
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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области выявили 396 заболевших ковидом, 12 человек скончались.