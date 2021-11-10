Москва, , 17:35 — REGNUM 10 ноября английское издание The Sun сообщило, что директор по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник может продолжить карьеру в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Оле Гуннара Сульшера. Однако издание также отмечает, что на данный момент руководство «красных дьяволов» не намерено отправлять в отставку норвежского специалиста.

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Также сообщается, что «Локомотив» отрицает информацию о том, что «Манчестер Юнайтед» контактировал с московским клубом на предмет ухода Рангника.

После одиннадцати сыгранных туров Английской Премьер-лиги 2021/22 «Манчестер Юнайтед», набрав семнадцать очков, расположился на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата. От четвертого лигочемпионского места «красных дьяволов» отделяет пять очков.