София, 10 ноября 2021, 17:34 — REGNUM Кабинет министров Болгарии объявил о выделении из государственного бюджета около пяти миллионов левов ($3 млн) на субсидии учителям средних учебных заведений и специалистам системы профтехобразования. Об этом 10 ноября сообщила софийская газета «Труд».

Абрам Харьковский. Награда учителю. 1951
Абрам Харьковский. Награда учителю. 1951

Согласно официальной информации, соответствующие средства пойдут на компенсацию транспортных расходов преподавателей в труднодоступных районах страны, а также частичную оплату педагогам коммунальных услуг в крупных городах.

«Задача государства — создать оптимальные условия для работы учителей и привлечь в сферу образования новых профессионалов», — говорится в заявлении болгарского правительства. Каким образом будут распределяться указанная материальная помощь, не сообщается.

Напомним, ранее Болгарию захлестнула волна массовых протестов преподавателей. Педагоги требуют увеличения заработной платы и пенсионных отчислений, а также предоставления нового пакета льгот и социальных гарантий.

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