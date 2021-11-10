София, , 17:34 — REGNUM Кабинет министров Болгарии объявил о выделении из государственного бюджета около пяти миллионов левов ($3 млн) на субсидии учителям средних учебных заведений и специалистам системы профтехобразования. Об этом 10 ноября сообщила софийская газета «Труд».

Абрам Харьковский. Награда учителю. 1951

Согласно официальной информации, соответствующие средства пойдут на компенсацию транспортных расходов преподавателей в труднодоступных районах страны, а также частичную оплату педагогам коммунальных услуг в крупных городах.

«Задача государства — создать оптимальные условия для работы учителей и привлечь в сферу образования новых профессионалов», — говорится в заявлении болгарского правительства. Каким образом будут распределяться указанная материальная помощь, не сообщается.

Напомним, ранее Болгарию захлестнула волна массовых протестов преподавателей. Педагоги требуют увеличения заработной платы и пенсионных отчислений, а также предоставления нового пакета льгот и социальных гарантий.

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