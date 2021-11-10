Подгорица, 10 ноября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. По данным налоговой и таможенной администрации Черногории, самая высокая валовая зарплата, выплаченная в сентябре этого года иностранцу, работающему в гостиничном бизнесе, составила 131 057 евро.

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Это одна из самых высоких зарплат, полученных одним сотрудником с начала года, и в эту сумму включены рассчитанные и заявленные налоги и отчисления за сентябрь.

«Указанные суммы были выплачены только в течение одного месяца, поэтому нельзя сделать вывод, что это регулярный ежемесячный доход, выходное пособие, бонус или какая-либо другая форма личного дохода», — поясняют в ведомстве.

Сотрудник с такой рекордной суммой получил почти в 165 раз большую зарплату брутто по сравнению со средней заработной платой в Черногории (796 евро) за тот же месяц. Это означает, что среднестатистическому рабочему потребуется 13 лет и девять месяцев, чтобы увидеть эту сумму на счете, при условии отсутствия расходов.

Кроме того, за тот же период сотрудники отелей и ресторанов по всей стране получали среднюю брутто-зарплату около 617 евро.

Вторая по величине валовая заработная плата, которая составила 38 162,34 евро, была выплачена лицу, проживающему или работающему в Черногории, также в гостиничном бизнесе.

Третья по величине валовая заработная плата за сентябрь составила 27 136 евро и была выплачена иностранцу, работающему в финансовой сфере.

В список самых высоких брутто-зарплат, выплаченных за сентябрь с шестого по девятое место, также входят сотрудники-резиденты в области денежного посредничества, и их доходы колеблются от 25 438 до 24 362 евро.