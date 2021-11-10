Майкоп, , 17:30 — REGNUM Главным условием для стабильного развития Адыгеи является общественное согласие. Об этом глава республики Мурат Кумпилов заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе главы РА.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями Фото Алексея Гусева

Кумпилом отметил, что сегодня благодаря совместным усилиям органов власти и общественных лидеров ситуация в сфере межконфессиональных и межнациональных отношений является спокойной.

«Это особенно важно в непростой период пандемии. Наша с вами задача — поддерживать жителей республики в это трудное время. Люди должны знать, что всегда могут рассчитывать на помощь в сложной ситуации, что их вопросами занимаются, и они не останутся один на один со своей проблемой», — сказал глава республики.

В то же время, подчеркнул Кумпилов, жители должны помнить, что многое зависит от них самих — сегодня важно быть сознательными, соблюдать санитарные меры и вакцинироваться.

«Необходимо донести это до представителей религиозных общин и национальных сообществ», — отметил Кумпилов.