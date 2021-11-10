Майкоп, 10 ноября 2021, 17:30 — REGNUM Главным условием для стабильного развития Адыгеи является общественное согласие. Об этом глава республики Мурат Кумпилов заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе главы РА.
Кумпилом отметил, что сегодня благодаря совместным усилиям органов власти и общественных лидеров ситуация в сфере межконфессиональных и межнациональных отношений является спокойной.
В то же время, подчеркнул Кумпилов, жители должны помнить, что многое зависит от них самих — сегодня важно быть сознательными, соблюдать санитарные меры и вакцинироваться.