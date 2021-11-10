Москва, , 17:29 — REGNUM 10 ноября издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что руководство московского «Спартака» не планирует продлевать контракт с 24-летним фланговым нападающим Георгием Мелкадзе. Клуб принял решение отпустить футболиста после истечения срока контракта.

Георгий Мелкадзе Кирилл Венедиктов

Мелкадзе выступает за основной состав «Спартака» с сезона 2014/15. Всего в составе московского клуба нападающий сыграл в девятнадцати мачтах Российской Премьер-лиги, в которых не смог отметиться результативными действиями. Однако, выступая за «Тамбов» и «Ахмат» на правах аренды, Георгий Мелкадзе за два сезона набрал 13 (10+3) очков по системе гол+пас в матчах чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продлил контракт с 21-летним опорным полузащитником молодежной сборной России Наилем Умяровым до конца сезона 2025/26.