Санкт-Петербург, 10 ноября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Большую юбилейную дату отмечает старейший в Петербурге родильный дом № 6 имени профессора Снегирёва, ему исполнилось 250 лет. Свои поздравления коллективу медучреждения передал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

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«Родильный дом стал настоящей колыбелью российского акушерства. Благодаря «Снегирёвке» многое было сделано впервые — открыто первое профилактическое онкологическое отделение, первое отделение для недоношенных детей и первая акушерская реанимация», — отметил Беглов.

Родильное отделение, учрежденное еще по указу Екатерины II в 1771 году, за всю историю своего существования пережило немало испытаний и исторических событий. Работники роддома продолжали выполнять свой долг и во время революций, и в период Великой Отечественной войны. В годы блокады на свет в Снегирёвке появилось 1200 младенцев.

Всего же здесь родилось порядка 735 тыс. человек. В их числе и выдающиеся представители различных сфер, от культуры до политики. Здесь же 7 октября 1952 года родился и президент России Владимир Путин.

Губернатор выразил благодарность сотрудникам родильного дома за работу в пандемию, а также отметил высокий профессиональный уровень работы врачей и акушерок. В качестве подарка роддом получил сертификат на приобретение нового медицинского оборудования, а работников поощрили благодарностями от губернатора Санкт-Петербурга.