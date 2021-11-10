Ташкент, , 17:28 — REGNUM В столице Узбекистана в газотранспортной системе был проделан объем работ, в разы превышающий объемы предыдущих лет, сообщает АО «Худудгазтаъминот».

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Отмечается, в частности, что проведена огромная работа по модернизации и ремонту газовых сетей, газорегуляторных пунктов (ГРП), переходу с трехступенчатой на двуступенчатую систему подачи газа.

«В целом, специалисты газоснабжения провели ревизию 2814 столичных ГРП, обновили более 120 газорегуляторных пунктов, капитально отремонтировали 23 километра газопровода, прочистили под давлением воздуха 205,5 километра газопровода», — говоритсяв сообщении.

Организация отмечает, что основное внимание уделено надземным коммуникациям: проверено свыше 264 километров и покрашено более 213 километров газопровода.

«Остается надеется, что нынешней зимой мы не столкнемся с природными катаклизмами и все будет идти планомерно с бережным отношением к источнику тепла», — говорится в сообщении.

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