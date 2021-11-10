Тюмень, , 17:28 — REGNUM Работа «Боровской» птицефабрики под Тюменью, где была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, возобновится весной 2022 года. Об этом 10 ноября на заседании аграрного комитета Тюменской областной думы сообщил директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов.

Птицефабрика Artem Bali

«Восемь птичников полностью промыты и продезинфицированы. Первый этап санации проведён», — цитирует Чейметова издание «Вслух.ру».

Далее, по словам директора тюменского департамента АПК, всероссийский научно-исследовательский институт животноводства проведёт аудит и проверку предприятия на биологическую безопасность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, птицефабрика «Боровская» находится на карантине по птичьему гриппу с 13 октября 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейшая тюменская птицефабрика закрыта на карантин по птичьему гриппу