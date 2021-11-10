Майкоп, 10 ноября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В Адыгее стал фигурантом уголовного дела 17-летний житель города Майкопа. Его подозревают в хищении денежных средств с банковского счета, сообщили 10 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Цитата из м/ф «Утиные истории», реж. Боб Хэтчкок, 1987, США Деньги

Несовершеннолетний тайно пользовался банковскими картами своего близкого родственника, снимая деньги со счета в течение четырех месяцев. За это время он проиграл на ставках в букмекерских конторах 1,298 млн рублей.

«Подозреваемый, используя информационно-телекоммуникационную сеть интернет и действуя умышленно, <…> путем переводов на платежные и финансовые сервисы, находящиеся в его распоряжении, совершил неоднократное тайное хищение принадлежащих его близкому родственнику денежных средств, находящихся на банковском счете», — говорится в сообщении следственного органа.

По данному факту в отношении подростка возбуждено уголовное дело, ведется сбор доказательств совершенного преступления.

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