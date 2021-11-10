Киев, 10 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Ещё один родственник погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова найден мёртвым, сообщает 10 ноября «Страна.UA» со ссылкой на Telegram-канал «Черти Кривого Рога».

Atrol.police.gov.ua Нацполиция Украины

Двоюродный брат Константина Павлова по отцу был обнаружен мёртвым в своем доме.

По мнению нацполиции Украины, он покончил с собой, а перед этим болел туберкулёзом и страдал от рака.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым 15 августа в украинском селе Вольное с огнестрельным ранением на теле. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

18 октября был найден мёртвым его брат, но в МВД Украины заявили, что причиной смерти стало отравление алкоголем.