Москва, 10 ноября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. 42-летний хорватский экс-тренер ЦСКА Ивица Олич, входящий на данный момент в тренерский штаб сборной Хорватии, рассказал о причинах ухода из московского клуба в июне 2021 года: «В конце сезона 2020/21 было несколько важных моментов, которые меня не устраивали, и я решил по согласованию с руководством клуба прекратить наше сотрудничество. Также я не чувствовал поддержки со стороны руководства, в которой я нуждался. Единственной и основной причиной моего ухода является ощущение, что мне не доверяло руководство и люди, с которыми я работал», — цитирует Олича издание Nacional.hr.

Анна Нэсси Ивица Олич

Об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА «красно-синие» объявили 15 июня на официальном сайте клуба. Вместе Олича был назначен бывший защитник сборной России Алексей Березуцкий.

По итогу прошлого сезона московский ЦСКА, набрав 50 очков после 30 туров, занял лишь шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Клуб впервые за 20 лет не смог пробиться в еврокубки.