Сиэтл, США, 10 ноября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Компания Amazon Games запустила новые тестовые серверы Public Test Realm (PTR) массовой многопользовательской игры New World. Об этом 10 ноября сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот с YouTube New World

На этих серверах будут изменены системы PvP (игрок против игрока) и торговых постов, кроме того, на них появятся новые враги. Разработчики отметили, что благодаря PTR и отзывам игроков они надеются решать серьёзные проблемы игры до того, как они будут появляться на основных серверах. Они также сообщили, что в версию игры на Public Test Realm были внесены «сотни изменений», а её полное описание будет опубликовано в день запуска серверов.

Напомним, релиз New World состоялся 28 сентября 2021 года. Игра получила на известном рейтинговом сайте Metacritic оценку 72%.