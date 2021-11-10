Amazon запустит новые тестовые серверы онлайн-игры New World
Сиэтл, США, 10 ноября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Компания Amazon Games запустила новые тестовые серверы Public Test Realm (PTR) массовой многопользовательской игры New World. Об этом 10 ноября сообщает журнал PC Gamer.
На этих серверах будут изменены системы PvP (игрок против игрока) и торговых постов, кроме того, на них появятся новые враги. Разработчики отметили, что благодаря PTR и отзывам игроков они надеются решать серьёзные проблемы игры до того, как они будут появляться на основных серверах. Они также сообщили, что в версию игры на Public Test Realm были внесены «сотни изменений», а её полное описание будет опубликовано в день запуска серверов.
Напомним, релиз New World состоялся 28 сентября 2021 года. Игра получила на известном рейтинговом сайте Metacritic оценку 72%.