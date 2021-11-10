Псков, , 17:48 — REGNUM В Псковской области не более 10% беременных женщины вакцинировалось от коронавируса. Об этом 10 ноября сообщил исполняющий обязанности главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков.

Вакцинация граждан от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, беременные псковички с COVID-19 чаще всего рожают раньше срока.

«К сожалению, на территории Псковской области процент вакцинированных беременных женщин очень невысокий. Уровень вакцинации в Псковской области во время беременности, при сроке более 22 недель, не превышает 10%», — заметил он.

Красиков уточнил, что инфицированные вирусом женщины рожают в Псковском перинатальном центре, после чего рожениц переводят в инфекционный стационар, а ребенка — в детскую областную больницу.

«В месяц происходит около пяти-шести родов инфицированных. Большая часть детей недоношенные», — сказал Красиков.

В свою очередь главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко признала, что в регионе есть случаи летальных исходов от ковида среди беременных.

«Все умершие от коронавируса беременные пациентки не были вакцинированы. Ситуация такая по всей стране. Ситуация очень накалённая <.> Всё зависит от охвата и коллективного иммунитета», — добавила она.

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