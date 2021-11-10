Афины , , 17:18 — REGNUM Развитие экономических отношений Греции и Нидерландов, по общему признанию, впечатляет. Об этом заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис на пресс-конференции 9 ноября после встречи с нидерландским коллегой Марком Рютте.

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Нидерланды являются одним из крупнейших иностранных инвесторов в Греции, это четвертый по величине коммерческий поставщик для страны, 12-е направление греческого экспорта, шестая по величине страна в греческом — много граждан Нидерландов посетили Грецию в этом году, и ожидается, что в следующем году их будет еще больше. Эти данные очень важны, подчеркнул Мицотакис. «И, конечно, наша повестка дня в борьбе с изменением климата также является общей. Греция является ведущим лидером в области зеленой политики в контексте общей модели переориентации греческой экономики», — отметил премьер-министр.

Он подчеркнул также, что Греция 2021 года не имеет ничего общего с Грецией 2015 года, когда страна была очень близка к исключению из Еврозоны. Премьер-министр Нидерландов также сказал, что он впечатлен ходом развития греческой экономики, и подчеркнул, что обсудил со своим греческим коллегой экономическое сотрудничество двух стран, вопросы инвестиций и туризма.