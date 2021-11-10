Бишкек, 10 ноября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров подписал распоряжение о выделении МП «Бишкектеплоэнерго» бюджетного кредита в размере 150 млн сомов (125 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 10 ноября.

Jasmine Halki Бишкек

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Эти деньги пойдут на снижения задолженности перед компанией «Газпром Кыргызстан» за ранее поставленный столичному муниципальному предприятию природный газ.

Кредит будет предоставлен на срок до 20 ноября 2024 года под 0,1% годовых. Выплаты по нему «Бишкектеплоэнерго» должно будет начать с 20 мая 2022 года и производить их дважды в год — 20 мая и 20 ноября.

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