Латвия, 10 ноября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Ситуация на польско-белорусской границе вынудила погранохрану Латвии принять план действий на случай, если подобное произойдет и на границе этой страны.

Мигранты

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Главный аргумент «защиты» границы остается прежним — правительство страны продлило режим ЧС на приграничных территориях до 10 февраля 2022 года. Режим означает особый контроль на границе и особое отношение к ее нарушителям, чьи обращения о политической и иной защите могут игнорироваться, а такие лица — выдавливаться обратно на территорию Белоруссии.

Поэтому в Погранохране убеждены, что в случае необходимости Латвия сможет остановить и обернуть вспять куда больший поток беженцев, нежели сейчас. Если придется, на это будут брошены силы полиции, Погранохраны и армии. Утверждается, что ресуросов достаточно.

По словам главы Погранохраны генерала Гунтиса Пуятса, за потоками мигрантов ведется наблюдение, поэтому о том, что люди приближаются к польской границе, было известно, а вот сигналов о том, что нарушители могут двигаться в сторону латвийской границы, не поступало.

«Латвия географически расположена не так удобно — этим можно объяснить, почему большой поток нарушителей двигается не в сторону Латвии», — пояснил Пуятс.

На данный момент длина временного забора на латвийско-белорусской границе составляет 27 километров, в ближайцшее время он вырастет еще на 10 км.