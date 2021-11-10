Красногорск, , 17:28 — REGNUM На КНР приходится пятая часть всего внешнеторгового оборота Московской области. Об этом 10 ноября сообщается на сайте правительства региона.

Флаги России и Китая Minsvyaz.ru

«Китай уже традиционно является крупнейшим торговым партнером Подмосковья — на республику приходится более 20% торгового оборота Московской области. В инвестиционной сфере у нас также прочные связи», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По её словам, на территории Подмосковья работает около 40 компаний с китайским капиталом, которые инвестировали свыше 750 млн долларов США и создали более 6 тыс. рабочих мест для жителей области.

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