Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Из числа петербуржцев в возрасте старше 60 лет на сегодняшний день добровольно прошли вакцинацию от коронавируса более 588 тысяч человек — это составляет 43% от общего числа подлежащих вакцинации в этой возрастной категории. Необходимо привить оставшиеся 57% пожилых людей. Об этом сообщили 10 ноября в пресс-службе Смольного.

Вакцинация пожилого человека в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, 9 ноября главным государственным санитарным врачом по городу Санкт-Петербургу Наталией Башкетовой издано постановление, согласно которому обязательной вакцинации подлежат граждане в возрасте 60 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями в возрасте старше 18 лет. Обязательная вакцинация не распространяется на имеющих противопоказания, установленные медиками.

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Как отметил губернатор Александр Беглов, решение о вакцинации должно «защитить тех, для кого заболевание наиболее опасно; в первую очередь — пожилых горожан и людей с хроническими болезнями».

По мнению городских властей, в Петербурге созданы все условия для скорейшей вакцинации пожилых петербуржцев.

«Все 177 стационарных пунктов и 49 мобильных ни на день не прерывают свою работу. Только за нерабочую неделю первый компонент или «Спутник Лайт» получили свыше 95 тысяч человек», — отметил глава города.

В среднем вакцинацию проходит порядка 20 тысяч человек в день, но суммарная емкость прививочных пунктов позволяет прививать до 40 тысяч человек в день. Запас вакцины как для первичной прививки, так и для ревакцинации, составляет порядка 700 тысяч доз.

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Напомним, обязательная вакцинация в Петербурге предписана персоналу, имеющему в силу своих профессиональных обязанностей высокий уровень социальных контактов, а также государственных гражданских и муниципальных служащих, включая подведомственные организации. Представители этих категорий граждан до 15 ноября должны быть привиты первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а к 15 декабря 2021 года — вторым компонентом вакцины.

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Согласно дополнениям от 9 ноября, обязательной вакцинации подлежат работники промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий — они должны сделать первый укол двухкомпонентной вакцины до 15 декабря, второй — до 15 января 2022 года.

«В случае уклонения сотрудника от прививки, работодатель вправе отстранить сотрудника от работы без сохранения заработной платы до окончания периода санитарно-эпидемиологического неблагополучия <…> В случае неисполнения данного требования работодатель может быть привлечен к административной ответственности», — напомнили в Смольном.

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