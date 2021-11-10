Ставрополь, 10 ноября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошли кадровые изменения в составе правительства. Назначен новый министр природных ресурсов и охраны окружающей среды. Им стал Роман Коврыга, сообщили 10 ноября в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Флаг Ставропольского края

До назначения на этот пост Роман Коврыга в течение почти года руководил Новоселицким муниципальным округом, ранее три года занимал пост главы Грачевского округа.

Напомним, бывший министр природы Ставропольского края Андрей Хлопянов в сентябре 2021 года был назначен заместителем главы краевого правительства.

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