Токио, 10 ноября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Политика нового правительства Японии в отношениях с Россией и Китаем будет настойчивой и твердой, заявил 10 ноября свежеизбранный японский премьер-министр Фумио Кисида.

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Об этом он заявил на своей первой пресс-конференции в качестве главы правительства Японии.

«В отношениях с Россией и Китаем мы будем настаивать на том, на чем необходимо настаивать, и проводить твердую внешнюю политику», — указал Кисида.

При этом он отметил, что намерен «укреплять отношения с партнерами, разделяющими точку зрения Японии».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября нижняя палата парламента Японии избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду 101-м премьер-министром страны.