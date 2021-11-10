Кострома, 10 ноября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Владелец Костромской верфи Батыр Кербабаев заявил о продолжении сотрудничества по строительству корпусов нефтеналивных танкеров с Нидерландами. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

КВ

«Сейчас мы обсуждаем с партнёрами из Голландии детали контракта на строительство 7 корпуса, проговариваем технические характеристики и ценовую политику. Думаю, в ближайшие 10−15 дней мы точно подпишем этот контракт. Они готовы обеспечить нас заказами на этот — следующий год. Проблем с сотрудничеством у нас нет» , — сказал Кербабаев .

Ранее советник генерального директора Костромской верфи Андрей Бабин (в настоящее время не работает в компании — ИА REGNUM) сообщал, что нидерландская фирма приостановила поставку заказов в Кострому из-за начала банкротства предприятия. В прошлом корпуса строило акционерное общество «Костромская верфь», за 2 года до открытия конкурсного производства было создано одноименное ООО. Именно оно в настоящее время выполняет заказы, пользуясь производственными мощностями АО.

Напомним, Кострома начала сотрудничать с Нидерландской фирмой «Rensen-Driessen Shipbuilding B.V.» в 2017 году. За это время верфь построила и спустила на воду 6 корпусов танкеров. Первого июня 2021 года верфь признали банкротом, было открыто конкурсное производство. Основным кредитором верфи является Агентство по страхованию вкладов (АСВ), сумма его требований превышает 200 млн рублей.

Предприятие надеется выйти из кризиса за счёт заключения инвестиционной сделки. Предполагается, что «ряд крупных компаний» помогут верфи с выплатой долгов и обеспечат её заказами. Добро на подписание соглашения и оплату долгов в рассрочку должно дать АСВ. В противном случае имущество компании будет продано с молотка.

Специалисты государственной корпорации не смогли ответить на вопросы ИА REGNUM о даче согласия или отказе в заключении сделки. Батыр Кербабаев также отказался обозначить условия, перспективы и сроки заключения соглашения.