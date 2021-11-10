Таллин, 10 ноября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Дав «зеленый свет» мигрантам из третьих стран, желающим перебраться на Запад, президент Белоруссии поставил своих противников там в патовую ситуацию. Об этом журналист Аллан Хантсом написал в эстонском издании sputnik-meedia.ee.

Мигранты

«Не имея возможности ответить своим противникам в ЕС зеркальными мерами в виде финансирования буйной части их внутренней оппозиции (Беларусь, увы, не столь богата и евробанкноты сама не печатает), белорусы, тем не менее, сумели всерьез их озадачить», — считает публицист.

По мнению Хантсома, еврокомиссары могут сколько угодно выражать свое негодование Минску по поводу «неуместности» использования несчастных мигрантов, страждущих приобщиться к прелестям жизни на Западе, в качестве «инструмента политического давления». С самими мигрантами сделать они тоже ничего не могут, только как принять.«Ну, а коли не побояться и креативно подойти к перспективе развить уже предпринятые Минском действия в данном направлении, то просторы для усиления «гибридного давления» на Запад открываются широчайшие», — написал Хантсом.

Западу, считает он, придётся точно уступить давлению на польских границах, если официальный Минск возьмет на вооружение ЛГБТ-тематику.

«Геи, как известно, на Западе не менее, если не более «неприкасаемы», чем мигранты. Почему бы не дать «зеленый свет» для отправки в ЕС через Белоруссию еще и гомосексуалистов? Причем не только местных, но с со всех задворок мира, где их права притесняют, не разрешая ходить парадами по главной улице в одних лишь латексных стрингах», — иронизирует эстонский публицист.