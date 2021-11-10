Псков, , 17:08 — REGNUM В Псковской области с начала пандемии было госпитализировано 120 беременных с COVID-19, при этом больше всего заболевших пациенток отмечается в «четвертую» волну коронавируса. Об этом 10 ноября сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Беременная женщина Pexels

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По ее словам, за неполных два года работы с ковидом в стационаре пролечили 120 беременных. За последние три месяца выросло количество инфицированных среди беременных: сентябрь — 10, октябрь —16, за начало ноября — шесть пациенток. Специалист уточнила, что сроки беременности и возраст абсолютно не влияют на степень тяжести течения болезни. Среди пациенток были и находящиеся на первом триместре и на 40−41-й неделе беременности.

В свою очередь главный внештатный акушер-гинеколог Псковской области Оксана Павлюк указала, что предыдущие волны коронавируса по сравнению с четвертой — «цветочки». В эту волну беременные пациентки сразу поступают в реанимацию.

«Очень быстрое, молниеносное развитие болезни, тяжёлое течение болезни, — заметила Павлюк. — Возрастает риск возникновения тромбоэмболических осложнений и гнойно-септические инфекции, и послеродового периода и осложнение самой беременности. Со стороны плода гипоксия».

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